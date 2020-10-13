Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Кабінет міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроекти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі змістити маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.
alt402 https://prom.ua/Maska-mnogorazovaya.html Можно использовать до 8 часов в день всю неделю, просушивая маску после каждого использования (при условии что вы не болеете, не чихаете и маска-респиратор интенсивно не увлажняется). В конце недели - смените на новую. После того как снимете респиратор, обработайте его дезинфицирующим средством и просушите. Степень прилегания респиратора регулируется за счёт резинки и носового зажима.