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Українців будуть по-новому
штрафувати за маски на...

Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:07

Но находчивые украинцы будут натягивать маску на лоб. Сказано в законе про подбородок, за лоб не штрафуют. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:42

Ratatui, или делать прорезь в маске ))).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:50

  RomanTik написав:Ratatui, или делать прорезь в маске ))).


Тоже вариант.У нас народ находчивый.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:25

Так и написали - « без одетых»?!
Captain Obvious
 
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