Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:07
Но находчивые украинцы будут натягивать маску на лоб. Сказано в законе про подбородок, за лоб не штрафуют.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:42
Ratatui, или делать прорезь в маске ))).
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:50
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:32
На улице порядка 10% населения правильно носят маску - все остальные "відбувають бувальщину"
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:47
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:54
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