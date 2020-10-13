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Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:42
Ratatui, или делать прорезь в маске ))).
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RomanTik
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:50
RomanTik написав:Ratatui
, или делать прорезь в маске ))).
Тоже вариант.У нас народ находчивый.
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Ratatui
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:25
Так и написали - « без одетых»?!
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:32
На улице порядка 10% населения правильно носят маску - все остальные "відбувають бувальщину"
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:47
konstantin-s написав:
сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.
спідню білизну та штани вам часом безплатно на кожному розі роздавати не потрібно? їх теж ніби як фактично вимагають носити.
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:54
tvd4 написав:
Это тот кабмин который выделил на нецелевое использование Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19 во время пандемии
который обещал создать 500 000 рабочих мест .
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moldashavanin
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Додано: Суб 17 жов, 2020 03:34
Ratatui написав:
Но находчивые украинцы будут натягивать маску на лоб. Сказано в законе про подбородок, за лоб не штрафуют.
на лицо маску одевать не гигиенично. На ней за месяцы ношения скапливается много микробов и вирусов.
Ratatui написав:
Тоже вариант.У нас народ находчивый.
находчивые носят маску на рукаве
Сказано
без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно
значит под маску на рукаве нужно поместить изготовленные самостоятельно нос и рот (например смайлик с носом) и закон будет формально соблюден
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Амвросий
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