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Українців будуть по-новому
штрафувати за маски на...

Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:07

Но находчивые украинцы будут натягивать маску на лоб. Сказано в законе про подбородок, за лоб не штрафуют. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:42

Ratatui, или делать прорезь в маске ))).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:50

  RomanTik написав:Ratatui, или делать прорезь в маске ))).


Тоже вариант.У нас народ находчивый.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:25

Так и написали - « без одетых»?!
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:32

На улице порядка 10% населения правильно носят маску - все остальные "відбувають бувальщину"
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:47

  konstantin-s написав:сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.


спідню білизну та штани вам часом безплатно на кожному розі роздавати не потрібно? їх теж ніби як фактично вимагають носити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:54

  tvd4 написав:Это тот кабмин который выделил на нецелевое использование Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19 во время пандемии


который обещал создать 500 000 рабочих мест .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 03:34

  Ratatui написав:Но находчивые украинцы будут натягивать маску на лоб. Сказано в законе про подбородок, за лоб не штрафуют. :mrgreen:


на лицо маску одевать не гигиенично. На ней за месяцы ношения скапливается много микробов и вирусов.

  Ratatui написав:Тоже вариант.У нас народ находчивый.


находчивые носят маску на рукаве :mrgreen:

Сказано
без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно


значит под маску на рукаве нужно поместить изготовленные самостоятельно нос и рот (например смайлик с носом) и закон будет формально соблюден :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:20

  moldashavanin написав:
  tvd4 написав:Это тот кабмин который выделил на нецелевое использование Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19 во время пандемии


который обещал создать 500 000 рабочих мест .

Да. Обещал. :D :D :D
https://c.radikal.ru/c00/2010/95/c1a2c92f7584.jpg

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Зе-Чмо
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:28

Re: Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
Зе-Чмо
p_a_l
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  #<123>
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