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Українців будуть по-новому
штрафувати за маски на...

Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:04

как можно штрафовать если штраф не предусмотрен?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:23

Re: Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
Есть сложности, но решабельно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:25

  Faceless написав:
p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
Есть сложности, но решабельно


Опрыскивать противозапотевайкой для машин.
Ratatui
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