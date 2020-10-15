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Українців будуть по-новому
штрафувати за маски на...

Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:04

как можно штрафовать если штраф не предусмотрен?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:23

Re: Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
Есть сложности, но решабельно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:25

  Faceless написав:
p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
Есть сложности, но решабельно


Опрыскивать противозапотевайкой для машин.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:23

  tvd4 написав:Это тот кабмин который выделил на нецелевое использование Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19 во время пандемии

Распилили астрономические суммы, а на несколько масок, перчаток, и флакон антисептика - гражданам не нашлось
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:24

  Ratatui написав:Но находчивые украинцы будут натягивать маску на лоб. Сказано в законе про подбородок, за лоб не штрафуют. :mrgreen:

Нужно уточнить понятие "подбородок", и определить его границы ;)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:06

  p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
попробуйте маску с более жестким носовым зажимом
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:23

  Diman написав:
  p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
попробуйте маску с более жестким носовым зажимом

да хоть какой зажим - если это маска воздух от выдоха все равно будет идти в том числе и вверх
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:45

Re: Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

vitaliy_berdinskikh написав:
  Diman написав:
  p_a_l написав:Кто то пробовал носить маску в очках? Да еще если из холода в тепло зайти. Попробуйте. Очень классно. Ежик в тумане называется
попробуйте маску с более жестким носовым зажимом

да хоть какой зажим - если это маска воздух от выдоха все равно будет идти в том числе и вверх


Все правильно говорят, если зажим жесткий, маска прилегает плотно, и очки умостить там где маска облегает нос, то в принципе нормально (выдох будет выходить по бокам).
Со спортивной маской с клапанами мороки меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:50

Re: Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

  Faceless написав:Все правильно говорят, если зажим жесткий, маска прилегает плотно, и очки умостить там где маска облегает нос

Любой "зажим" лишь помогает маске принимать форму носа но обеспечивает плотное прилегание. Даже если зажим будет анатомически повторять форму носа (что невозможно в обычной маске и в силу конструкции и в силу того что она постоянно снимается и одевается даже самыми верующими в маски) то для плотного прилегания исключающего выход воздуха как например в маске для ныряния:
  • маску к лицу должна притягавать достаточно тугая эластичная лента, потому что веревочки масок из наших аптек просто не могут обеспечить такого натяжения, они лишь фиксируют маску на ушах
  • сама маска должна быть изготовлена не из чего-то что не порвётся под такой силой натяжения, а аптечная маска опять же порвётся

На самом деле то и не зажим воовсе, если подойти к этому со словарной точки зрения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:51

Re: Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

  Faceless написав:Со спортивной маской с клапанами мороки меньше

Спортивной? Это что-то новое. Зачем спортсменам маски?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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