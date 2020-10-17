Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Gastarbaiter написав:У вас нет 5-10 грн. на маску?
Если государство собирается штрафовать за маски по закону, то пусть сначала выполнит другой закон который обязывает государство обеспечить население масками.
Причем закон вменяющий государству обязанность обеспечивать население масками был принят задолго до этой горе-эпидемии. А штрафы это как раз попытка государства заставить население самостоятельно покупать маски, то есть по сути попытка переложить вину с себя на население. Потому что никогда ранее не существовало закона который бы наказывал например за неношение противогаза во время ядерного удара или химической атаки.
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Faceless написав:Со спортивной маской с клапанами мороки меньше
Спортивной? Это что-то новое. Зачем спортсменам маски?
Ну есть не совсем спортивные - просто от пыли и выхлопов, с фильтрами и клапанами, для велосипедистов например. Спортивные - это уже намного дороже, специальная маска для тренировок с регуляцией подачи воздуха
vitaliy_berdinskikh написав:Любой "зажим" лишь помогает маске принимать форму носа но обеспечивает плотное прилегание. Даже если зажим будет анатомически повторять форму носа (что невозможно в обычной маске и в силу конструкции и в силу того что она постоянно снимается и одевается даже самыми верующими в маски) то для плотного прилегания исключающего выход воздуха как например в маске для ныряния: маску к лицу должна притягавать достаточно тугая эластичная лента, потому что веревочки масок из наших аптек просто не могут обеспечить такого натяжения, они лишь фиксируют маску на ушах сама маска должна быть изготовлена не из чего-то что не порвётся под такой силой натяжения, а аптечная маска опять же порвётся
На самом деле то и не зажим воовсе, если подойти к этому со словарной точки зрения.
Ну это все теория и демагогия, я говорю о практике. Собственно, все, что нужно - минимизировать поток влажного воздуха при выдохе на стекла очков. Обжать зажим маски вокруг носа и в том же месте разместить очки на переносице - на самом деле все несложно. Полная герметизация, как у масок для ныряния, не требуется.
Faceless написав:Ну это все теория и демагогия, я говорю о практике.
Мне надо сделать селфи чтобы доказать что я практик?
Мои выкладки подтверждены многими годами ношения очков, в часности посещения метро в осенне-зимний сезон и хочу заметить что посещения были всегда без маски, но всё равно теплого дыхания и влажного воздуха станции хватало чтобы в местах контакта выдохнутого воздуха очки моментально запотевали.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Faceless написав:Ну это все теория и демагогия, я говорю о практике.
Мне надо сделать селфи чтобы доказать что я практик?
Мои выкладки подтверждены многими годами ношения очков, в часности посещения метро в осенне-зимний сезон и хочу заметить что посещения были всегда без маски, но всё равно теплого дыхания и влажного воздуха станции хватало чтобы в местах контакта выдохнутого воздуха очки моментально запотевали.
Ну я очки с маской до карантина ни разу не носил. А в остальных случаях проблем особо не было, может, линзы просто такие.
Faceless написав:Ну это все теория и демагогия, я говорю о практике.
Мне надо сделать селфи чтобы доказать что я практик?
Мои выкладки подтверждены многими годами ношения очков, в часности посещения метро в осенне-зимний сезон и хочу заметить что посещения были всегда без маски, но всё равно теплого дыхания и влажного воздуха станции хватало чтобы в местах контакта выдохнутого воздуха очки моментально запотевали.
могу свои самострелы выложить -- если зажим плотно промять по всей длине -- очки не запотевают. Возможно клапан выдоха тут помогает...