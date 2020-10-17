Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

Любой "зажим" лишь помогает маске принимать форму носа но обеспечивает плотное прилегание. Даже если зажим будет анатомически повторять форму носа (что невозможно в обычной маске и в силу конструкции и в силу того что она постоянно снимается и одевается даже самыми верующими в маски) то для плотного прилегания исключающего выход воздуха как например в маске для ныряния:маску к лицу должна притягавать достаточно тугая эластичная лента, потому что веревочки масок из наших аптек просто не могут обеспечить такого натяжения, они лишь фиксируют маску на ушахсама маска должна быть изготовлена не из чего-то что не порвётся под такой силой натяжения, а аптечная маска опять же порвётсяНа самом деле то и не зажим воовсе, если подойти к этому со словарной точки зрения.