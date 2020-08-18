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АМКУ пригрозив Одеському коньячному заводу за хибну...
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Антимонопольного комітету (АМКУ) закликало ПрАТ "Одеський коньячний завод" відмовитися від поширення на етикетках своєї продукції позначень, які можуть бути сприйняті споживачами як інформація про іноземне походження напоїв, повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст АМКУ пригрозив Одеському коньячному заводу за хибну інформацію на етикетках
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