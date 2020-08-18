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АМКУ пригрозив Одеському
коньячному заводу за хибну...

АМКУ пригрозив Одеському коньячному заводу за хибну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:42

АМКУ пригрозив Одеському коньячному заводу за хибну...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Антимонопольного комітету (АМКУ) закликало ПрАТ "Одеський коньячний завод" відмовитися від поширення на етикетках своєї продукції позначень, які можуть бути сприйняті споживачами як інформація про іноземне походження напоїв, повідомила прес-служба відомства.

Дивися повний текст АМКУ пригрозив Одеському коньячному заводу за хибну інформацію на етикетках.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:42

А как вам Масандровские вина из Одессы?

https://rozetka.com.ua/masandra_4820013 ... p12295312/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56

Мошенники.
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