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Україна має намір взяти
позики у Польщі, Угорщини і...

Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56

Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України зараз ведуть переговори про залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проекти з міжнародними фінансовими організаціями та сусідніми державами.

Дивися повний текст Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і Туреччини на ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56

Как это окупится и кто будет отдавать ?
ellinas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:14

А куда ж подевались деньги заложенные в цену топлива для ремонта дорог????)))))
Или тут стоит дилемма: как провести по бухгалтерии 10 тонн асфальта, которые стоят в гараже в виде Порша Кайен???
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:39

Сначала сообщают,что региональные автодоры не могут освоить рекордные 40лярдов,выделенных на дороги.Теперь затягивают кредитную петлю будущих поколений.
sena_2008atp
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