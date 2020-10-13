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Україна має намір взяти
позики у Польщі, Угорщини і...

Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56

Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України зараз ведуть переговори про залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проекти з міжнародними фінансовими організаціями та сусідніми державами.

Дивися повний текст Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і Туреччини на ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56

Как это окупится и кто будет отдавать ?
ellinas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:14

А куда ж подевались деньги заложенные в цену топлива для ремонта дорог????)))))
Или тут стоит дилемма: как провести по бухгалтерии 10 тонн асфальта, которые стоят в гараже в виде Порша Кайен???
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:39

Сначала сообщают,что региональные автодоры не могут освоить рекордные 40лярдов,выделенных на дороги.Теперь затягивают кредитную петлю будущих поколений.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:38

Куда дели бабло переброшенное на дороги из Ковидного фонда?
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:47

Re: Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і...

  R2 написав:Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і Туреччини на ремонт доріг.

У нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня, этот уровень называем попрошайничество. (с) Зеленский, 2016 год.
https://youtu.be/YCpeU6_2gAw


Вы знаете, вообще-то кредитование, что касается кредитования, то Украина если често между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. (с) всё тот же Зеленский, 2016 год.

2016 год это как раз тот года когда усилиями папередников кровавых барыг удалось переломить тенденцию падения курса гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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