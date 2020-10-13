Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Влада України зараз ведуть переговори про залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проекти з міжнародними фінансовими організаціями та сусідніми державами.
Дивися повний текст
Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і Туреччини на ремонт доріг
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 90742
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:56
Как это окупится и кто будет отдавать ?
ellinas2
Повідомлень: 6
З нами з: 22.08.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:14
А куда ж подевались деньги заложенные в цену топлива для ремонта дорог????)))))
Или тут стоит дилемма: как провести по бухгалтерии 10 тонн асфальта, которые стоят в гараже в виде Порша Кайен???
svetoch-10
Повідомлень: 363
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 89 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:39
Сначала сообщают,что региональные автодоры не могут освоить рекордные 40лярдов,выделенных на дороги.Теперь затягивают кредитную петлю будущих поколений.
sena_2008atp
Повідомлень: 2125
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:38
Куда дели бабло переброшенное на дороги из Ковидного фонда?
Ragnar
Повідомлень: 421
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:47
R2 написав:
Україна має намір взяти позики у Польщі, Угорщини і Туреччини на ремонт доріг.
У нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня, этот уровень называем попрошайничество. (с) Зеленский, 2016 год.
https://youtu.be/YCpeU6_2gAw
Вы знаете, вообще-то кредитование, что касается кредитования, то Украина если често между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. (с) всё тот же Зеленский, 2016 год.
2016 год это как раз тот года когда усилиями папередников кровавых барыг удалось переломить тенденцию падения курса гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1627
З нами з: 06.08.19
Подякував: 387 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:11
Ни копейки не давайте.
anton_gms
Повідомлень: 829
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 135 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:08
сколько из них мне дадут ? где будут выдавать ? на карту привата скинут мою долю ? под какой процент ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
Повідомлень: 2824
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5452 раз.
Подякували: 584 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор