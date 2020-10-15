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В Україні змінюватиметься
система оплати праці: хто...

В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22

В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Ймовірно, в майбутньому, як і зараз, найвищі зарплати будуть у програмістів.

Дивися повний текст В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто зможе заробляти найбільше.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22

Украина , страна чудес!
В Европе или США программист получает (в среднем) столько же как и медсестра в больничке (в среднем). Единственная разница в том что наши программисты готовы работать за пол цены, но в Украине)
straponesa
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