Ймовірно, в майбутньому, як і зараз, найвищі зарплати будуть у програмістів.
Дивися повний текст В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто зможе заробляти найбільше.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22
В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто...
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Дивися повний текст В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто зможе заробляти найбільше.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:22
Украина , страна чудес!
В Европе или США программист получает (в среднем) столько же как и медсестра в больничке (в среднем). Единственная разница в том что наши программисты готовы работать за пол цены, но в Украине)
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