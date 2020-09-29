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Rozetka запускає франшизу:
як це буде працювати

Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:24

Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-магазин Rozetka запускає свою франшизу, яка буде поширюватися на точки видачі замовлень, зроблених на маркетплейсі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:24

15*35=525, а вложения 688 - так что явно за 15 месяцев невозможно окупить вложения...
Тракторист
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от 35т....от 15 мес.
lov2108
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