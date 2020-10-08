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Українцям пояснили, як
заощадити на опаленні

Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15

Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні починається новий опалювальний сезон.

Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15

ВСе это фуфло если не дают поставить счетчики тепла!!!
iris_d
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:00

В многоквартирном доме сэкономить не получится никак,а в них живёт большинство украинцев.
Scotch
 
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