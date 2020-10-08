В Україні починається новий опалювальний сезон.
Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15
Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
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Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:00
В многоквартирном доме сэкономить не получится никак,а в них живёт большинство украинцев.
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