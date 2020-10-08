Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

Додано: Суб 17 жов, 2020 10:32

Секономить на тепле :

1.Уехать в зимний период в Анталию или Египет (это если у кого-то есть возможность перекрыть трубу, чтобы не шли счета, так как на секономленные деньги можно найти там недоргое жилье, а на питание там в зимний период на овощи и фрукты дешевле гораздо чем у нас!)

2.На селе можно топить дровами.

3.Лучше всего отрезать и отказаться от такого тепла которое подают в панельные дома и хрущевки, батареи ели теплые! а платежки зашквар, к тому же зимы уже не те, если не получается уехать в Египет или Анталию, то просто одеваться потеплее , теплые носки, кофту, а ночью включать электрообогрев при установке 2х тарифного счетчика.

4. Не дай Бог с приходом реальных морозов, лучше всего и очень економно всей Украиной сьехаться на Крещатик и Майдан, под Верховну сраду, админ презиз, и остальные топ гос учреждения с установкой буржуек, побольше дров , угля и там же поджигать и обогреваться и показать всему миру (хотя такое на ТВ вряд ли покажут) какие мы интелектуалы, будет чему научится.