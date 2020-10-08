RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям пояснили, як
заощадити на опаленні

Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15

Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні починається новий опалювальний сезон.

Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90747
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15

ВСе это фуфло если не дают поставить счетчики тепла!!!
iris_d
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:00

В многоквартирном доме сэкономить не получится никак,а в них живёт большинство украинцев.
Scotch
 
Повідомлень: 708
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:05

Бред теоретика.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:32

Секономить на тепле :
1.Уехать в зимний период в Анталию или Египет (это если у кого-то есть возможность перекрыть трубу, чтобы не шли счета, так как на секономленные деньги можно найти там недоргое жилье, а на питание там в зимний период на овощи и фрукты дешевле гораздо чем у нас!)
2.На селе можно топить дровами.
3.Лучше всего отрезать и отказаться от такого тепла которое подают в панельные дома и хрущевки, батареи ели теплые! а платежки зашквар, к тому же зимы уже не те, если не получается уехать в Египет или Анталию, то просто одеваться потеплее , теплые носки, кофту, а ночью включать электрообогрев при установке 2х тарифного счетчика.
4. Не дай Бог с приходом реальных морозов, лучше всего и очень економно всей Украиной сьехаться на Крещатик и Майдан, под Верховну сраду, админ презиз, и остальные топ гос учреждения с установкой буржуек, побольше дров , угля и там же поджигать и обогреваться и показать всему миру (хотя такое на ТВ вряд ли покажут) какие мы интелектуалы, будет чему научится.
Raymond
 
Повідомлень: 808
З нами з: 16.12.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39

Re: Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

  Raymond написав:3.Лучше всего отрезать и отказаться от такого тепла которое подают в панельные дома и хрущевки, батареи ели теплые! а платежки зашквар


это запрещено - отключиться от общего отопления в многоквартирном доме практически невозможно. В теории возможно, на практике нет. Просто не дадут разрешения на отключение.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 26.02.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:14

Амвросий , кем запрещено? дайте ссылку на запрет
Пишите заявление к поставщику что в хотите отказаться от их некачественных услуг, или нету необходимости, там никто не живет, и пускай отключают, а не смогут это их проблемы, Вы написали заявление об отказе, главное заявление сохраните и если осмелиться подать в суд когда-то то у вас будет бумажка, что Вы писали отказ, что это такое чтобы заставлять того чего вы не хотите, пускай сами тогда как в Польше и бывших республиках соц табора устанавливают счетчики на каждую квартиру а не на дом.
Raymond
 
Повідомлень: 808
З нами з: 16.12.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28

  Амвросий написав:
  Raymond написав:3.Лучше всего отрезать и отказаться от такого тепла которое подают в панельные дома и хрущевки, батареи ели теплые! а платежки зашквар

это запрещено - отключиться от общего отопления в многоквартирном доме практически невозможно. В теории возможно, на практике нет. Просто не дадут разрешения на отключение.

на практиці теж можливао, роблять дозвіл "заднім числом" і відключають без проблем.
equinox
 
Повідомлень: 216
З нами з: 12.12.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку не вирішили, навіщо українцям електронна гривня
R2 » Пон 12 жов, 2020 15:50
3 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 20:36
peter_chernishov
У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала...
R2 » Пон 12 жов, 2020 11:34
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 11:34
svyatoslav_hromyak
Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть
R2 » Чет 08 жов, 2020 16:11
5 487
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 10:32
Amid

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90261)
17.10.2020 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.