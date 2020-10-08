В Україні починається новий опалювальний сезон.
Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15
Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:00
В многоквартирном доме сэкономить не получится никак,а в них живёт большинство украинцев.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:32
Секономить на тепле :
1.Уехать в зимний период в Анталию или Египет (это если у кого-то есть возможность перекрыть трубу, чтобы не шли счета, так как на секономленные деньги можно найти там недоргое жилье, а на питание там в зимний период на овощи и фрукты дешевле гораздо чем у нас!)
2.На селе можно топить дровами.
3.Лучше всего отрезать и отказаться от такого тепла которое подают в панельные дома и хрущевки, батареи ели теплые! а платежки зашквар, к тому же зимы уже не те, если не получается уехать в Египет или Анталию, то просто одеваться потеплее , теплые носки, кофту, а ночью включать электрообогрев при установке 2х тарифного счетчика.
4. Не дай Бог с приходом реальных морозов, лучше всего и очень економно всей Украиной сьехаться на Крещатик и Майдан, под Верховну сраду, админ презиз, и остальные топ гос учреждения с установкой буржуек, побольше дров , угля и там же поджигать и обогреваться и показать всему миру (хотя такое на ТВ вряд ли покажут) какие мы интелектуалы, будет чему научится.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39
Re: Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
это запрещено - отключиться от общего отопления в многоквартирном доме практически невозможно. В теории возможно, на практике нет. Просто не дадут разрешения на отключение.
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:14
Амвросий , кем запрещено? дайте ссылку на запрет
Пишите заявление к поставщику что в хотите отказаться от их некачественных услуг, или нету необходимости, там никто не живет, и пускай отключают, а не смогут это их проблемы, Вы написали заявление об отказе, главное заявление сохраните и если осмелиться подать в суд когда-то то у вас будет бумажка, что Вы писали отказ, что это такое чтобы заставлять того чего вы не хотите, пускай сами тогда как в Польше и бывших республиках соц табора устанавливают счетчики на каждую квартиру а не на дом.
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28
на практиці теж можливао, роблять дозвіл "заднім числом" і відключають без проблем.
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