В Україні починається новий опалювальний сезон.
Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:15
Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, як заощадити на опаленні.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:00
В многоквартирном доме сэкономить не получится никак,а в них живёт большинство украинцев.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:32
Секономить на тепле :
1.Уехать в зимний период в Анталию или Египет (это если у кого-то есть возможность перекрыть трубу, чтобы не шли счета, так как на секономленные деньги можно найти там недоргое жилье, а на питание там в зимний период на овощи и фрукты дешевле гораздо чем у нас!)
2.На селе можно топить дровами.
3.Лучше всего отрезать и отказаться от такого тепла которое подают в панельные дома и хрущевки, батареи ели теплые! а платежки зашквар, к тому же зимы уже не те, если не получается уехать в Египет или Анталию, то просто одеваться потеплее , теплые носки, кофту, а ночью включать электрообогрев при установке 2х тарифного счетчика.
4. Не дай Бог с приходом реальных морозов, лучше всего и очень економно всей Украиной сьехаться на Крещатик и Майдан, под Верховну сраду, админ презиз, и остальные топ гос учреждения с установкой буржуек, побольше дров , угля и там же поджигать и обогреваться и показать всему миру (хотя такое на ТВ вряд ли покажут) какие мы интелектуалы, будет чему научится.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39
Re: Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
это запрещено - отключиться от общего отопления в многоквартирном доме практически невозможно. В теории возможно, на практике нет. Просто не дадут разрешения на отключение.
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:14
Амвросий , кем запрещено? дайте ссылку на запрет
Пишите заявление к поставщику что в хотите отказаться от их некачественных услуг, или нету необходимости, там никто не живет, и пускай отключают, а не смогут это их проблемы, Вы написали заявление об отказе, главное заявление сохраните и если осмелиться подать в суд когда-то то у вас будет бумажка, что Вы писали отказ, что это такое чтобы заставлять того чего вы не хотите, пускай сами тогда как в Польше и бывших республиках соц табора устанавливают счетчики на каждую квартиру а не на дом.
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:28
на практиці теж можливао, роблять дозвіл "заднім числом" і відключають без проблем.
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:38
в многокв. доме на разрешают отключатся. уже и писали заявы и проходили суды.
есть постанова каб.мина, что запрещено отключение тепла в многокв. доме.
зайдите в реестр суд. дел. все суды становятся на сторону тепловиеов и ссылаются на постанову Кабмина №1268 от 31.10.2007
Согласно постановлению Кабмина №1268 от 31.10.2007 отключение отдельных квартир возможным только всем многоквартирным домом в целом, по инициативе всех потребителей.
Жителям украинских многоэтажек разрешили отрезать свои квартиры от центральной системы отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий порядок определил Минрегионстрой своим приказом №169, который вступил в силу в сентябре 2019 года.
Новыми правилами предусмотрено:
Отключение от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды не только владельцев домов, но и владельцев отдельных квартир и нежилых помещений. Соответствующий порядок определил Минрегионстрой своим приказом №169, который вступил в силу в сентябре 2019 года.
Владельцы квартир и нежилых помещений многоэтажки имеют право отключиться и установить систему индивидуального теплоснабжения, но только в том случае, если не менее 50% квартир и нежилых помещений этого дома уже отключены от этих систем.
Отключаться можно только в межотопительный период и не позднее 1 октября.
Решение об отключении принимает орган местного самоуправления по письменной заявке владельца, а не постоянно действующей комиссией, которая отныне является лишь консультативно-совещательным органом.
На официальных веб-ресурсах органов местного самоуправления и исполнителей соответствующих коммунальных услуг должна быть размещена информация о перечне домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений уже отрезаны от центрального отопления и горячей воды.
Но т.к. многие в многокв. доме пользуются субсидиями, то они не хотят отключатся от тепла и гор. воды. поэтому набрать 50% - это не возможно, на что и сделали свой расчёт тепловики.
На сегодня самый реальный способ экономии тепла - это создания ОСББ и ставить в подвал ИТП (индивид.тепловой пункт). Проверяно на доме. ранее платёжки приходили за трёшку 70кв.м 1000 - 1300грн. в мес, а после установки ИТП в подвале дома больше 500грн не приходили. и главное температура у всех в квартирах стала комфортноё 22-23град. а то раньше было в одном подьезде ташкент +27, а в др. в подьезде люди в кв. мерзли и было у них +17
всё автоматически сейчас регулируется. Там электронника самостоятельно увеличивает или уменьшает подачу тепла в зависимости от наружной температуре воздуха.
ИТП стоило 350 тыс.грн. По теплым кредитам фонд энергоэффект. оплатило ОСББ 70% и 20% оплатил местный бюджет. с каждой квартиры доплатили за кредит 400грн., которые уже в первый месяц отбили затраты жителей.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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