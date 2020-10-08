Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

Додано: Суб 17 жов, 2020 12:38

в многокв. доме на разрешают отключатся. уже и писали заявы и проходили суды.

есть постанова каб.мина, что запрещено отключение тепла в многокв. доме.

зайдите в реестр суд. дел. все суды становятся на сторону тепловиеов и ссылаются на постанову Кабмина №1268 от 31.10.2007



Согласно постановлению Кабмина №1268 от 31.10.2007 отключение отдельных квартир возможным только всем многоквартирным домом в целом, по инициативе всех потребителей.



Жителям украинских многоэтажек разрешили отрезать свои квартиры от центральной системы отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий порядок определил Минрегионстрой своим приказом №169, который вступил в силу в сентябре 2019 года.



Новыми правилами предусмотрено:

Отключение от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды не только владельцев домов, но и владельцев отдельных квартир и нежилых помещений. Соответствующий порядок определил Минрегионстрой своим приказом №169, который вступил в силу в сентябре 2019 года.

Владельцы квартир и нежилых помещений многоэтажки имеют право отключиться и установить систему индивидуального теплоснабжения, но только в том случае, если не менее 50% квартир и нежилых помещений этого дома уже отключены от этих систем.

Отключаться можно только в межотопительный период и не позднее 1 октября.

Решение об отключении принимает орган местного самоуправления по письменной заявке владельца, а не постоянно действующей комиссией, которая отныне является лишь консультативно-совещательным органом.

На официальных веб-ресурсах органов местного самоуправления и исполнителей соответствующих коммунальных услуг должна быть размещена информация о перечне домов, в которых не менее половины квартир и нежилых помещений уже отрезаны от центрального отопления и горячей воды.

Но т.к. многие в многокв. доме пользуются субсидиями, то они не хотят отключатся от тепла и гор. воды. поэтому набрать 50% - это не возможно, на что и сделали свой расчёт тепловики.

На сегодня самый реальный способ экономии тепла - это создания ОСББ и ставить в подвал ИТП (индивид.тепловой пункт). Проверяно на доме. ранее платёжки приходили за трёшку 70кв.м 1000 - 1300грн. в мес, а после установки ИТП в подвале дома больше 500грн не приходили. и главное температура у всех в квартирах стала комфортноё 22-23град. а то раньше было в одном подьезде ташкент +27, а в др. в подьезде люди в кв. мерзли и было у них +17

всё автоматически сейчас регулируется. Там электронника самостоятельно увеличивает или уменьшает подачу тепла в зависимости от наружной температуре воздуха.

ИТП стоило 350 тыс.грн. По теплым кредитам фонд энергоэффект. оплатило ОСББ 70% и 20% оплатил местный бюджет. с каждой квартиры доплатили за кредит 400грн., которые уже в первый месяц отбили затраты жителей.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.