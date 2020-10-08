equinox а Вы с какого города? сколько Вам обошлось сделать "задним числом"?
мне тоже предлагали такой вариант.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50
equinox а Вы с какого города? сколько Вам обошлось сделать "задним числом"?
мне тоже предлагали такой вариант.
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:55
Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:39
Re: Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
yama
Для замены "функционала щелей в старых окнах" есть микропроветривание, абсурдно думать, что для компенсации уменьшения обмена воздуха через старую деревянную раму нужно приточку ставить
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:57
счётчик тепла в подвале - он регулирует ваш тариф и регулирует, что бы не было потерь в ваших трубах, а ИТП помогает вам через насосы регулировать именно подачу тепла по стоякам и в квартирах по заранее отрегулируемой темп. на улице и счётчик тепла в подвале сразу считает меньше, а в кв. вполне нормальная температура.
посмотрите одно из видео. в ютубе их много есть.
а вообще ваш председатель ОСББ должен знать про теплые кредиты и про ИТП, под которые дают льготный кредит для ОСББ
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:06
И
"Украинцам объяснили, ........"
Ну а если, объяснили, что возмущаться?
Мне к примеру, все ясно.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:19
один месяц про - 20 и счета за космос .
мы должны молиться на теплые зимы .
Посмотреть насколько будет добрый к нам Бог в эту зиму .
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