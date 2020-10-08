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Українцям пояснили, як
заощадити на опаленні

Українцям пояснили, як заощадити на опаленні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50

equinox а Вы с какого города? сколько Вам обошлось сделать "задним числом"?
мне тоже предлагали такой вариант.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:55

Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:39

Re: Українцям пояснили, як заощадити на опаленні

yama
Для замены "функционала щелей в старых окнах" есть микропроветривание, абсурдно думать, что для компенсации уменьшения обмена воздуха через старую деревянную раму нужно приточку ставить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:57

  Raymond написав:Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!

счётчик тепла в подвале - он регулирует ваш тариф и регулирует, что бы не было потерь в ваших трубах, а ИТП помогает вам через насосы регулировать именно подачу тепла по стоякам и в квартирах по заранее отрегулируемой темп. на улице и счётчик тепла в подвале сразу считает меньше, а в кв. вполне нормальная температура.
посмотрите одно из видео. в ютубе их много есть.
а вообще ваш председатель ОСББ должен знать про теплые кредиты и про ИТП, под которые дают льготный кредит для ОСББ
https://www.youtube.com/watch?v=1PeL4r4QLEM
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:06

https://yasno.com.ua/
И
"Украинцам объяснили, ........"
Ну а если, объяснили, что возмущаться?
Мне к примеру, все ясно.
antae2019
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:19

  Raymond написав:
4. Не дай Бог с приходом реальных морозов, лучше всего и очень економно всей Украиной сьехаться на Крещатик и Майдан, под Верховну сраду, админ презиз, и остальные топ гос учреждения с установкой буржуек, побольше дров , угля и там же поджигать и обогреваться и показать всему миру (хотя такое на ТВ вряд ли покажут) какие мы интелектуалы, будет чему научится.


один месяц про - 20 и счета за космос .
мы должны молиться на теплые зимы .
Посмотреть насколько будет добрый к нам Бог в эту зиму .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:22

  Raymond написав:equinox а Вы с какого города? сколько Вам обошлось сделать "задним числом"?
мне тоже предлагали такой вариант.


около 2к в провинции.
Antin
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:00

  Raymond написав:Игорь Алексеевич , что такое индивидуальный тепловой пункт? что под ним подразумеваеться? У нас ОСББ, но хрущевка на 4 этажа, поставили счетчик на весь дом и вот как раз автоматический регулятор , то есть как раз вот эта электронника регулирует в зависимости от температуры воздуха на улице подачу тепла, и при том что прошлая зима была очень теплая, квартира пл.60 кв.м. приходили всеравно счета 2500грн/мес!

При таком раскладе нужно отрегулировать зубы председателю дома
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:37

  yama написав:
выбирайте энергоэффективные обогреватели. Они будут греть эффективнее, а электроэнергии тратят значительно меньше;


- закон Ньютона о сохранении энергии учат в 9-10 классе энергия не "девается в никуда и не берется из ниоткуда " по этому ВСЕ электрические обогреватели абсолютно одинаково дают тепла - ровно столько сколько берут от розетки , если вы конечно направите воздушный обогреватель себе в лицо или на себя то конечно сразу почувствуется тепло , но за два часа любой обогреватель одинаковой мощности нагреет комнату ( повысит температуру) одинаково


Может быть, они имели в виду тепловые насосы
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:58

Как экономить? Да просто! Ставишь буржуйку и топишь коровьими кизяками. Их, кстати, и кушать можно. Для большинства пересичных - это единственно возможный вариант.
finuser382
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  #<12
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