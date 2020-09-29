RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Власникам "єврономерів" розповіли,
як захистити себе від...

Власникам "єврономерів" розповіли, як захистити себе від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:50

Власникам "єврономерів" розповіли, як захистити себе від...

Пропонуємо до обговорення:
Митниця почала масово виписувати відносно власників «єврономерів» протоколи про порушення митних правил.

Дивися повний текст Власникам \"єврономерів\" розповіли, як захистити себе від штрафу в 170 тисяч грн за нерозмитнене авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90743
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:50

Ну, ок. Отсчет от 22 августа. Уже почти 2 месяца прошло. Как ни крути 170 тонн.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:19

  summacut написав:Ну, ок. Отсчет от 22 августа. Уже почти 2 месяца прошло. Как ни крути 170 тонн.

не 3 месяца, а 1 год и 2 месяца... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 06.08.08
Подякував: 264 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку розповіли, як розпізнати продавця-шахрая...
R2 » Сер 14 жов, 2020 10:51
6 322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 10:57
ukrmvs
В "Укравтодорі" розповіли, скільки коштує будівництво 1... 1, 2
R2 » П'ят 02 жов, 2020 09:38
17 973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 12:39
moguesoft
Тепловики розповіли про ризики індивідуального опалення... 1, 2
R2 » П'ят 25 вер, 2020 16:02
17 1487
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 12:06
Diman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90257)
17.10.2020 00:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.