Митниця почала масово виписувати відносно власників «єврономерів» протоколи про порушення митних правил.
Дивися повний текст Власникам \"єврономерів\" розповіли, як захистити себе від штрафу в 170 тисяч грн за нерозмитнене авто.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:50
Власникам "єврономерів" розповіли, як захистити себе від...
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Дивися повний текст Власникам \"єврономерів\" розповіли, як захистити себе від штрафу в 170 тисяч грн за нерозмитнене авто.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:50
Ну, ок. Отсчет от 22 августа. Уже почти 2 месяца прошло. Как ни крути 170 тонн.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:19
не 3 месяца, а 1 год и 2 месяца...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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