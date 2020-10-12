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Volkswagen презентував нову потужну версію Golf GTI (фото)
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Додано: Суб 17 жов, 2020 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Модифікація Volkswagen Golf GTI нового покоління дебютувала в лютому нинішнього року. В її оснащенні знаходиться 2,0-літровий турбо-агрегат EA888 TSI потужністю 245 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Тепер же була представлена ще більш продуктивна версія хетчбека – Golf GTI Clubsport.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 07:59
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