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iPhone 12 Pro: в якій країні найпростіше заробити на новинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com підрахували, скільки днів потрібно працювати, щоб купити найдорожчий iPhone 12 Pro (128 GB). Експерти порівняли ціни на iPhone 12 Pro з середньою зарплатою в декількох десятках країн світу.
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R2
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:50
Сдулся айфон. От 11-го отличается экраном, все остальное почти без отличий. По крайней мере, пользователь отличия не почувствует.
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p_a_l
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