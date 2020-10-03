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iPhone 12 Pro: в якій країні
найпростіше заробити на новинку

iPhone 12 Pro: в якій країні найпростіше заробити на новинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:50

iPhone 12 Pro: в якій країні найпростіше заробити на новинку

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com підрахували, скільки днів потрібно працювати, щоб купити найдорожчий iPhone 12 Pro (128 GB). Експерти порівняли ціни на iPhone 12 Pro з середньою зарплатою в декількох десятках країн світу.

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R2
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Сдулся айфон. От 11-го отличается экраном, все остальное почти без отличий. По крайней мере, пользователь отличия не почувствует.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:38

Re: iPhone 12 Pro: в якій країні найпростіше заробити на нов

где Украина ? :)
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:17

  yama написав:где Украина ? :)

Решили не добавлять - слишком широкая картинка получится
Gastarbaiter
 
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