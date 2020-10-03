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iPhone 12 Pro: в якій країні найпростіше заробити на новинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com підрахували, скільки днів потрібно працювати, щоб купити найдорожчий iPhone 12 Pro (128 GB). Експерти порівняли ціни на iPhone 12 Pro з середньою зарплатою в декількох десятках країн світу.
Дивися повний текст iPhone 12 Pro: в якій країні найпростіше заробити на новинку
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R2
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:50
Сдулся айфон. От 11-го отличается экраном, все остальное почти без отличий. По крайней мере, пользователь отличия не почувствует.
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p_a_l
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:38
где Украина ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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yama
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:17
yama написав:
где Украина ?
Решили не добавлять - слишком широкая картинка получится
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:19
Горбатитись два-три місяці заради оцього чуда яке через два роки ти викинеш на смітник? Суперово, дайте два, лол
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nighthawk5
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