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Аналітик пояснив, чому гривня знеціниться до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:07
Пропонуємо до обговорення:
До кінця року курс долара зросте, а на початку 2021 року українська нацвалюта продовжить знецінюватися.
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