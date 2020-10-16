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Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.
Дивися повний текст Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ
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