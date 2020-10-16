Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.
Дивися повний текст Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 11:18
Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ
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Дивися повний текст Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ.
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:22
а могут они сказать, когда с их помощью организуют новый майдан, что бы опять нас поставить в позу....((
и тогда курс увидим совершенно др.((
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:34
не так просто поставить в позу ахметова и медветчука нужен не студенческий майдан а военный с оружием
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:59
с оружием - это окончательный раскол страны на отдельные территории, со своими законами и властью.
тогда гос-во Украина больше не будет на карте мира.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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