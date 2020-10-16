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Яким буде курс гривні до долара
до 2025 року - прогноз МВФ

Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:18

Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.

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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:22

а могут они сказать, когда с их помощью организуют новый майдан, что бы опять нас поставить в позу....((
и тогда курс увидим совершенно др.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:34

не так просто поставить в позу ахметова и медветчука нужен не студенческий майдан а военный с оружием
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:59

  l4567 написав:не так просто поставить в позу ахметова и медветчука нужен не студенческий майдан а военный с оружием


с оружием - это окончательный раскол страны на отдельные территории, со своими законами и властью.
тогда гос-во Украина больше не будет на карте мира. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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