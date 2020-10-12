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Яким буде курс гривні до долара
до 2025 року - прогноз МВФ

Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:18

Яким буде курс гривні до долара до 2025 року - прогноз МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:22

а могут они сказать, когда с их помощью организуют новый майдан, что бы опять нас поставить в позу....((
и тогда курс увидим совершенно др.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:34

не так просто поставить в позу ахметова и медветчука нужен не студенческий майдан а военный с оружием
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:59

  l4567 написав:не так просто поставить в позу ахметова и медветчука нужен не студенческий майдан а военный с оружием


с оружием - это окончательный раскол страны на отдельные территории, со своими законами и властью.
тогда гос-во Украина больше не будет на карте мира. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:13

Пророчат долгосрочную ревальвацию? Ощущение, что МВФ загоняет частников в ОВГЗ, чтобы Украина смогла расплатиться с долгами МВФ.
di2gard
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:07

Какой то сказочный прогноз. Написали бы коротко будет гривна в 2025 году или нет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:53

  tigr-uu написав:Какой то сказочный прогноз. Написали бы коротко будет гривна в 2025 году или нет.

Весь их прогноз мы увидим сразу после выборов.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:39

Оружия хватает на руках именно сейчас. Только ума не хватает свергнуть ур**. Без проплаты ни кто ни будет бунтовать.
dolinskiy22
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