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Ексміністр розповів, хто став
більше заробляти під час...

Ексміністр розповів, хто став більше заробляти під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:13

Ексміністр розповів, хто став більше заробляти під час...

Пропонуємо до обговорення:
Під час пандемії коронавірусу COVID-19 деякі галузі і компанії іноді навіть і стали більше заробляти.

Дивися повний текст Ексміністр розповів, хто став більше заробляти під час пандемії.
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