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Кому і за що в Україні
платять від 50 тисяч зарплати

Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:35

Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Лідером рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій в Україні стала сфера IT.

Дивися повний текст Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:35

Не розумію чому в списку два Magento-програмісти
А взагалі Magento і все що пов'язано з PHP це повна туфта і ці суми які тут згадуються це стеля для таких фахівців, до якої іноді ще й важко дістатися. Хоча вакансій на такі напрями - більшість бо на цій технології тримається більша половина інтернету. Отаке-от...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:39

Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:45

Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати

nighthawk5 написав:Не розумію чому в списку два Magento-програмісти
А взагалі Magento і все що пов'язано з PHP це повна туфта і ці суми які тут згадуються це стеля для таких фахівців, до якої іноді ще й важко дістатися. Хоча вакансій на такі напрями - більшість бо на цій технології тримається більша половина інтернету. Отаке-от...

Серед знайомих php-шників менше 2к дол ніхто не заробляє, зокрема й ті, що на магенто (є і близько трьох тисяч), то ж вказано точно не стелю

Взагалі, за порталами для пошуку роботи оцінювати рівень зарплат, принаймні в цій сфері, немає сенсу - в переважній більшості випадків в вакансіях не пишуть суму, її обговорюють на співбесідах. Тому приведені цифри насправді сильно занижені
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:47

Ибо иметь будут именно программистов!))
davinci
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:56

  nighthawk5 написав:і ці суми які тут згадуються


Зарплаты указанные в статье вообще неадекватные и к реальности не имеют никакого отношения. Автор статьи видимо собирал цифры на информационных помойках.

Но интересно другое, почему автор не приводит зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий?
Амвросий
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