Лідером рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій в Україні стала сфера IT.
Дивися повний текст Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 16:35
Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати.
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:35
Не розумію чому в списку два Magento-програмісти
А взагалі Magento і все що пов'язано з PHP це повна туфта і ці суми які тут згадуються це стеля для таких фахівців, до якої іноді ще й важко дістатися. Хоча вакансій на такі напрями - більшість бо на цій технології тримається більша половина інтернету. Отаке-от...
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:39
Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:45
Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
Серед знайомих php-шників менше 2к дол ніхто не заробляє, зокрема й ті, що на магенто (є і близько трьох тисяч), то ж вказано точно не стелю
Взагалі, за порталами для пошуку роботи оцінювати рівень зарплат, принаймні в цій сфері, немає сенсу - в переважній більшості випадків в вакансіях не пишуть суму, її обговорюють на співбесідах. Тому приведені цифри насправді сильно занижені
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:56
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:57
а сколько по Вашему должны получать топ-менеджеры, возглавляющие такие компании как Укрзализниця или Нафтогаз?
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