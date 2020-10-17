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Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Лідером рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій в Україні стала сфера IT.
Дивися повний текст Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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Додано: Суб 17 жов, 2020 16:35
Не розумію чому в списку два Magento-програмісти
А взагалі Magento і все що пов'язано з PHP це повна туфта і ці суми які тут згадуються це стеля для таких фахівців, до якої іноді ще й важко дістатися. Хоча вакансій на такі напрями - більшість бо на цій технології тримається більша половина інтернету. Отаке-от...
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nighthawk5
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Додано: Суб 17 жов, 2020 16:39
Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.
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Амвросий
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Додано: Суб 17 жов, 2020 16:45
nighthawk5 написав:Не розумію чому в списку два Magento-програмісти
А взагалі Magento і все що пов'язано з PHP це повна туфта і ці суми які тут згадуються це стеля для таких фахівців, до якої іноді ще й важко дістатися. Хоча вакансій на такі напрями - більшість бо на цій технології тримається більша половина інтернету. Отаке-от...
Серед знайомих php-шників менше 2к дол ніхто не заробляє, зокрема й ті, що на магенто (є і близько трьох тисяч), то ж вказано точно не стелю
Взагалі, за порталами для пошуку роботи оцінювати рівень зарплат, принаймні в цій сфері, немає сенсу - в переважній більшості випадків в вакансіях не пишуть суму, її обговорюють на співбесідах. Тому приведені цифри насправді сильно занижені
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Faceless
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Додано: Суб 17 жов, 2020 16:56
nighthawk5 написав:
і ці суми які тут згадуються
Зарплаты указанные в статье вообще неадекватные и к реальности не имеют никакого отношения. Автор статьи видимо собирал цифры на информационных помойках.
Но интересно другое, почему автор не приводит зарплат чиновников и менеджеров госпредприятий?
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Амвросий
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:44
@Амвросий
Тому що відкритих вакансій нема
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Taras Rudko
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:57
Амвросий написав:
Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.
а сколько по Вашему должны получать топ-менеджеры, возглавляющие такие компании как Укрзализниця или Нафтогаз?
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Shaman
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:49
Shaman написав: Амвросий написав:
Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.
а сколько по Вашему должны получать топ-менеджеры, возглавляющие такие компании как Укрзализниця или Нафтогаз?
По 10 лет строгача как минимум.
А при одном усатом дяденьке, их бы вообще в расход пустили и все их семейство. Как за расхитителей государственной собственности в особо крупных размерах. (Операция Ы.)
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:01
Автор вообще не в теме.
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Дваждыдвашник
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:25
Вот хоть бы раз на экономическом форуме дали информацию по зарплатам экономистов.
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Gastarbaiter
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