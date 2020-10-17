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Кому і за що в Україні
платять від 50 тисяч зарплати

Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:32

  Gastarbaiter написав:Вот хоть бы раз на экономическом форуме дали информацию по зарплатам экономистов.

Слишком широкое понятие - экономист. От экономистов в ЖЭКах и транвайных депо до специалистов в ГО банков, и у тех и у тех в книжке может быть "экономист" написано, а разброс почти на порядок, и это только по неруководящим должностям
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