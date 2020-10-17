Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати

Слишком широкое понятие - экономист. От экономистов в ЖЭКах и транвайных депо до специалистов в ГО банков, и у тех и у тех в книжке может быть "экономист" написано, а разброс почти на порядок, и это только по неруководящим должностям
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:32
Слишком широкое понятие - экономист. От экономистов в ЖЭКах и транвайных депо до специалистов в ГО банков, и у тех и у тех в книжке может быть "экономист" написано, а разброс почти на порядок, и это только по неруководящим должностям
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