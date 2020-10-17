Слишком широкое понятие - экономист. От экономистов в ЖЭКах и транвайных депо до специалистов в ГО банков, и у тех и у тех в книжке может быть "экономист" написано, а разброс почти на порядок, и это только по неруководящим должностям
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:32
Слишком широкое понятие - экономист. От экономистов в ЖЭКах и транвайных депо до специалистов в ГО банков, и у тех и у тех в книжке может быть "экономист" написано, а разброс почти на порядок, и это только по неруководящим должностям
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:56
Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
Узнайте сколько, например, автоэлектрик зарабатывает.
Особенно, если у него своя мастерская-гаражик (пусть даже в кредит), а не в качестве наемного работника )))
Или пилот Боинга. Или старший механик на танкере )
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:05
Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:39
цифры приведены грязными. в банках не скажу, но рискну предположить, что сопоставимо. не Киев.
на старте 8-10 тыс. В межд аудите могут дать 12 (это уже со знанием английского). дальше 15-20 тыс
начальники отделов - до 25 тыс грн
финдиры - тут разброс сейчас я думаю 1,5 - 2 тыс уе. В киеве норм 3-4 тыс уе.
Выше как повезет. В топовых компаниях - космос, даже не берусь предполагать)))
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:40
Думаю Вы можете и сами сделать запрос в HR McDonalds Ukraine.
Прокремлевский тролль.
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:42
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:55
Додано: Суб 17 жов, 2020 22:06
Ну вы бы еще членов Набсовета каких монополий вспомнили.
В СМИ иногда проскакивают вакансии типа смотрителя необитаемого тропического острова за сто+ тысяч долларов в год.
Так вот это тоже самое. Только без острова, без тропиков, но животных кругом много, это да.
И таких вакансий по пальцам посчитать.
Прокремлевский тролль.
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