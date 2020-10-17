RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому і за що в Україні
платять від 50 тисяч зарплати

Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:32

  Gastarbaiter написав:Вот хоть бы раз на экономическом форуме дали информацию по зарплатам экономистов.

Слишком широкое понятие - экономист. От экономистов в ЖЭКах и транвайных депо до специалистов в ГО банков, и у тех и у тех в книжке может быть "экономист" написано, а разброс почти на порядок, и это только по неруководящим должностям
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 6726 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:56

Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати

Узнайте сколько, например, автоэлектрик зарабатывает.
Особенно, если у него своя мастерская-гаражик (пусть даже в кредит), а не в качестве наемного работника )))
Или пилот Боинга. Или старший механик на танкере )
Grover
 
Повідомлень: 138
З нами з: 05.04.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:05

Re: Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати

  Grover написав:Или пилот Боинга

Для начала стоит упомянуть, сколько стоит его обучение
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 6726 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:39

  Gastarbaiter написав:Вот хоть бы раз на экономическом форуме дали информацию по зарплатам экономистов.


цифры приведены грязными. в банках не скажу, но рискну предположить, что сопоставимо. не Киев.
на старте 8-10 тыс. В межд аудите могут дать 12 (это уже со знанием английского). дальше 15-20 тыс

начальники отделов - до 25 тыс грн

финдиры - тут разброс сейчас я думаю 1,5 - 2 тыс уе. В киеве норм 3-4 тыс уе.
Выше как повезет. В топовых компаниях - космос, даже не берусь предполагать)))
Shaman
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.09.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:40

  Gastarbaiter написав:Вот хоть бы раз на экономическом форуме дали информацию по зарплатам экономистов.

Думаю Вы можете и сами сделать запрос в HR McDonalds Ukraine.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 06.08.10
Подякував: 890 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:42

  Дваждыдвашник написав:
  Gastarbaiter написав:Вот хоть бы раз на экономическом форуме дали информацию по зарплатам экономистов.

Думаю Вы можете и сами сделать запрос в HR McDonalds Ukraine.


а Вы кто по профессии?
Shaman
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.09.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:55

  Амвросий написав:Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.

Судьи конституционного суда - 300 000 грн в месяц.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 19.09.10
Подякував: 661 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:06

  BIGor написав:
  Амвросий написав:Непонятно, почему приведены вакансии программистов, а не чиновников и менеджеров гос-компаний, у которых зарплаты в десятки раз выше? Взять например Укрпочту... Но о них в статье вообще ничего не сказано.

Судьи конституционного суда - 300 000 грн в месяц.

Ну вы бы еще членов Набсовета каких монополий вспомнили.
В СМИ иногда проскакивают вакансии типа смотрителя необитаемого тропического острова за сто+ тысяч долларов в год.
Так вот это тоже самое. Только без острова, без тропиков, но животных кругом много, это да.
И таких вакансий по пальцам посчитать.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 06.08.10
Подякував: 890 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні перерахують податки для ФОПів
R2 » П'ят 16 жов, 2020 07:15
4 247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 23:29
astatempo
В Україні змінюватиметься система оплати праці: хто...
R2 » П'ят 16 жов, 2020 18:22
0 95
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 18:22
R2
Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У...
R2 » П'ят 16 жов, 2020 14:35
2 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 14:57
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90272)
17.10.2020 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.