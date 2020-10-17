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Кому і за що в Україні
платять від 50 тисяч зарплати

Кому і за що в Україні платять від 50 тисяч зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:47

Так они же взятками свой доход увеличивают.. А тут говорится про официальную зарплату
ketrax70
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