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Карантин може несподівано
розвернути курс долара:...

Карантин може несподівано розвернути курс долара:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:04

Карантин може несподівано розвернути курс долара:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в разі посилення карантину рух валюти розвернеться і вартість долара може впасти.

Дивися повний текст Карантин може несподівано розвернути курс долара: аналітики дали прогноз.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:12

наконецто!
хоть одна здравая мысль!
понятное дело, что 28,3 это абсолютно не соответствует ЭОУ
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:46

В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть.
Может вообще давайте перестанем работать. Доведем курс до 8 грн.

Вы хоть понимаете что пишите?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29

uaprofi
Конечно не соответствует, так как ЭОК 31-32, к нему и идем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:31

бред собачий
Дваждыдвашник
 
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