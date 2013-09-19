В Україні в разі посилення карантину рух валюти розвернеться і вартість долара може впасти.
Дивися повний текст Карантин може несподівано розвернути курс долара: аналітики дали прогноз.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:04
Карантин може несподівано розвернути курс долара:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин може несподівано розвернути курс долара: аналітики дали прогноз.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:12
наконецто!
хоть одна здравая мысль!
понятное дело, что 28,3 это абсолютно не соответствует ЭОУ
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:46
В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть.
Может вообще давайте перестанем работать. Доведем курс до 8 грн.
Вы хоть понимаете что пишите?
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:56
а хрен котячій
+50грн !
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Додано: Нед 18 жов, 2020 00:54
Курс устанавливается НЕ РЫНОЧНО, а административно узким кругом лиц (Глава НБУ, Минфин,Сорос и тд,) , посему может быть любым(кстати, Зеленский в этот круг не входит, кто его к этому допустит?). Нужно будет "правильным" ребятам выйти из ОВГЗ с прибылью - специально на 1 день сделают доллар по 24, а завтра нужно будет опять выгодно продать доллар для покупки земли - сделают по 40.
Ввиду этого, особенно смешно читать мнения экспердов и доморощеных гуру. :-) Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе..... :-)
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