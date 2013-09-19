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Карантин може несподівано розвернути курс долара:...
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:04
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в разі посилення карантину рух валюти розвернеться і вартість долара може впасти.
Дивися повний текст Карантин може несподівано розвернути курс долара: аналітики дали прогноз
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R2
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:12
наконецто!
хоть одна здравая мысль!
понятное дело, что 28,3 это абсолютно не соответствует ЭОУ
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:46
В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть.
Может вообще давайте перестанем работать. Доведем курс до 8 грн.
Вы хоть понимаете что пишите?
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p_a_l
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29
uaprofi
Конечно не соответствует, так как ЭОК 31-32, к нему и идем.
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75stasstas75
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:31
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Додано: Суб 17 жов, 2020 20:56
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Додано: Суб 17 жов, 2020 23:08
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Додано: Суб 17 жов, 2020 23:25
грип курячий
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:02
Краткое содержание: вырастет, если не упадет
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antonivs3
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