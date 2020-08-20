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Хто і за що платить в
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Хто і за що платить в орендованій квартирі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:42

Хто і за що платить в орендованій квартирі

Пропонуємо до обговорення:
Питання, яке хвилює багатьох: «на чиї плечі повинні лягти додаткові витрати, пов'язані з житлом».

Дивися повний текст Хто і за що платить в орендованій квартирі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:42

если вы не зафиксировали финансовые требования на бумаге – у арендодателя есть все основания не платить или вообще требовать освободить квартиру, если подписанного договора аренды нет.
Что не платить? Арендодатель это то кто сдает квартиру. Что он может не платить?
p_a_l
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