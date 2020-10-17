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До кінця року курс Bitcoin
зросте на 50-60%: експерти...

До кінця року курс Bitcoin зросте на 50-60%: експерти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:06

До кінця року курс Bitcoin зросте на 50-60%: експерти...

Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітиків JP Morgan, нинішній курс Bitcoin на 13% перевищує «внутрішню вартість» першої криптовалюта.

Дивися повний текст До кінця року курс Bitcoin зросте на 50-60%: експерти назвали причини.
R2
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