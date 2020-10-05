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Укравтодор показав
проект об’їзної Львова

Укравтодор показав проект об’їзної Львова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:58

Укравтодор показав проект об’їзної Львова

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор розробляє проєктну документацію для реконструкції Західного обходу міста Львова на ділянці Рясне-Руське — Солонка протяжністю 15 км.

Дивися повний текст Укравтодор показав проект об’їзної Львова.
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