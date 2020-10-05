|
|
Укравтодор показав проект об’їзної Львова
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 жов, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор розробляє проєктну документацію для реконструкції Західного обходу міста Львова на ділянці Рясне-Руське — Солонка протяжністю 15 км.
Дивися повний текст Укравтодор показав проект об’їзної Львова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90752
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор