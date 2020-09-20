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Депозити майже
повністю пішли в онлайн

Депозити майже повністю пішли в онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09

Депозити майже повністю пішли в онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили банкіри.

Дивися повний текст Депозити майже повністю пішли в онлайн.
R2
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