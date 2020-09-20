Про це повідомили банкіри.
Дивися повний текст Депозити майже повністю пішли в онлайн.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09
Депозити майже повністю пішли в онлайн
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Дивися повний текст Депозити майже повністю пішли в онлайн.
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09
А что можно будет предоставить СУДУ в качестве доказательства а фонду гарантирования вкладов? Принтскрин? Суды требуют договор и квитанцию о внесении денег (мемориальный ордер) ТОЛЬКО в оригинале для подтверждения самого факта размещения депозита. А в случае сбоя (разрушения) компьютерной системы банка и потери данных? Кто может пострадать без оригинальных документов : Банк или клиент? Только не отвечайте сразу, подумайте о том, как ВЫ будете себя чувствовать без оригинальных документов, когда прочтете, что в ВАШ банк ввели временную администрацию?
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