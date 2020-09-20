Депозити майже повністю пішли в онлайн

Додано: Нед 18 жов, 2020 12:22

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Особисто забирав свої вклади з 4х банків-погорільців!

(Форум/ФіК/Дельта/Платинум)

ТІЛЬКИ паспорт і інд.код - все!

Жодних квитанцій, чи ще чогось НІДЕ НЕ ПРОСИЛИ!!!



Забрав все до копійки, так як всюди тримав під Фонд!