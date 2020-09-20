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Депозити майже
повністю пішли в онлайн

Депозити майже повністю пішли в онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09

Депозити майже повністю пішли в онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили банкіри.

Дивися повний текст Депозити майже повністю пішли в онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09

А что можно будет предоставить СУДУ в качестве доказательства а фонду гарантирования вкладов? Принтскрин? Суды требуют договор и квитанцию о внесении денег (мемориальный ордер) ТОЛЬКО в оригинале для подтверждения самого факта размещения депозита. А в случае сбоя (разрушения) компьютерной системы банка и потери данных? Кто может пострадать без оригинальных документов : Банк или клиент? Только не отвечайте сразу, подумайте о том, как ВЫ будете себя чувствовать без оригинальных документов, когда прочтете, что в ВАШ банк ввели временную администрацию?
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Особисто забирав свої вклади з 4х банків-погорільців!
(Форум/ФіК/Дельта/Платинум)
ТІЛЬКИ паспорт і інд.код - все!
Жодних квитанцій, чи ще чогось НІДЕ НЕ ПРОСИЛИ!!!

Забрав все до копійки, так як всюди тримав під Фонд!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:40

Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн

Видача депо іде через реєстр
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:29

Какие депозиты? Вы серьёзно? Не смешите!
Сейчас вам дадут максимум 2% в $. Через год прийдёте в Ощадбанке забирать, они заставят получить карту (иначе низзя!), а потом возьмут комиссию за снятие наличных 1%. Какой смысл в этой "мышиной возне"??? Объясните мне кто-нибудь, please.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:30

Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн

sveneld83 написав:Какие депозиты? Вы серьёзно? Не смешите!
Сейчас вам дадут максимум 2% в $. Через год прийдёте в Ощадбанке забирать, они заставят получить карту (иначе низзя!), а потом возьмут комиссию за снятие наличных 1%. Какой смысл в этой "мышиной возне"??? Объясните мне кто-нибудь, please.

На Ощадбанке свет клином сошелся?
В любом случае, рассказы про комиссию за снятие депозита это бред, вам какой-то лапши навешали
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:32

  any4key написав:Видача депо іде через реєстр

Ну добре, наприклад, в реєстрі сталася помилка, і він показує, що депозит вже відданий. Що далі?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:16

  BIGor написав:
  any4key написав:Видача депо іде через реєстр

Ну добре, наприклад, в реєстрі сталася помилка, і він показує, що депозит вже відданий. Що далі?

Ха-ха!
Ану, дайте/покажіть мені ЧЕК/квитанцію, де я підписав, що отримав кошти? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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