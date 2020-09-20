Про це повідомили банкіри.
Дивися повний текст Депозити майже повністю пішли в онлайн.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09
Депозити майже повністю пішли в онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозити майже повністю пішли в онлайн.
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09
А что можно будет предоставить СУДУ в качестве доказательства а фонду гарантирования вкладов? Принтскрин? Суды требуют договор и квитанцию о внесении денег (мемориальный ордер) ТОЛЬКО в оригинале для подтверждения самого факта размещения депозита. А в случае сбоя (разрушения) компьютерной системы банка и потери данных? Кто может пострадать без оригинальных документов : Банк или клиент? Только не отвечайте сразу, подумайте о том, как ВЫ будете себя чувствовать без оригинальных документов, когда прочтете, что в ВАШ банк ввели временную администрацию?
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:22
4416635
Особисто забирав свої вклади з 4х банків-погорільців!
(Форум/ФіК/Дельта/Платинум)
ТІЛЬКИ паспорт і інд.код - все!
Жодних квитанцій, чи ще чогось НІДЕ НЕ ПРОСИЛИ!!!
Забрав все до копійки, так як всюди тримав під Фонд!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:40
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
Видача депо іде через реєстр
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:29
Какие депозиты? Вы серьёзно? Не смешите!
Сейчас вам дадут максимум 2% в $. Через год прийдёте в Ощадбанке забирать, они заставят получить карту (иначе низзя!), а потом возьмут комиссию за снятие наличных 1%. Какой смысл в этой "мышиной возне"??? Объясните мне кто-нибудь, please.
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:30
Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн
На Ощадбанке свет клином сошелся?
В любом случае, рассказы про комиссию за снятие депозита это бред, вам какой-то лапши навешали
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:32
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:16
Ха-ха!
Ану, дайте/покажіть мені ЧЕК/квитанцію, де я підписав, що отримав кошти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:40
Ну Ви приходите по свої гроші - а в реєстрі пусто. Який чек Вам винен Банк?
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