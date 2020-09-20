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Депозити майже
повністю пішли в онлайн

Депозити майже повністю пішли в онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:31

Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн

BIGor написав:
  Долярчик написав:
  BIGor написав:[quote="5079572:any4key"]Видача депо іде через реєстр

Ну добре, наприклад, в реєстрі сталася помилка, і він показує, що депозит вже відданий. Що далі?

Ха-ха!
Ану, дайте/покажіть мені ЧЕК/квитанцію, де я підписав, що отримав кошти?

Ну Ви приходите по свої гроші - а в реєстрі пусто. Який чек Вам винен Банк?[/quote]Реєстр формується згідно рахунків фіз.осіб в банку. Помилка може бути, якщо рахунок відсутній ))
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:38

Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн

BIGor написав:
  any4key написав:Видача депо іде через реєстр

Ну добре, наприклад, в реєстрі сталася помилка, і він показує, що депозит вже відданий. Що далі?
В такому випадку вам і паперовий договір, із печатками і квитанцією про внесення теж ніяк не допоможе.
Але гроші системі нізвідки не беруться. Депозит онлайн відкривається з якогось рахунку, і виплачується теж на рахунок, по яким робиться виписка і відслідковується шлях коштів від заходу в банк до виходу (якщо виводили). Таким чином, будь які помилки в реєстрі, якщо такі мали місце, легко виявити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49

Re: Депозити майже повністю пішли в онлайн

Я кажется понял, о чём вы тут говорите.
Смотрите, депозит онлайн это хорошо.
Но ещё лучше, когда банк по первому требованию присылает той же Новой Почтой документы или выдаёт их в отделении. Это депозитный договор с мокрой печаткой и подписью.
Тот же Приват таких документов по моим данным не даёт - типа "у нас электронный документооборот". Монобанк присылает на отделение Новой Почты депозитный договор с синей печаточкой и подписью сотрудника.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11

  4416635 написав:А что можно будет предоставить СУДУ в качестве доказательства а фонду гарантирования вкладов? Принтскрин? Суды требуют договор и квитанцию о внесении денег (мемориальный ордер) ТОЛЬКО в оригинале для подтверждения самого факта размещения депозита. А в случае сбоя (разрушения) компьютерной системы банка и потери данных? Кто может пострадать без оригинальных документов : Банк или клиент? Только не отвечайте сразу, подумайте о том, как ВЫ будете себя чувствовать без оригинальных документов, когда прочтете, что в ВАШ банк ввели временную администрацию?


В бегемоте вы оригинал у сотрудников паяльной лампой выбиваете или бейсбольной битой? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:12

А вообще при нынешних ставках лучший депозит это любимая груша в огороде.
Ratatui
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